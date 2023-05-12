خاص | "خاتم ذكي" هو السر وراء توهج رودريجو مع ريال مدريد!

اتجاه نحو تعميم التجربة على جميع اللاعبين

يعيش الجناح البرازيلي رودريجو واحدة من أفضل الفترات بمسيرته المهنية مع ريال مدريد، ويبدو أن هناك بعض الأسرار لهذا الأمر تعود لمدربه الشخصي.

رودريجو أصبح من العناصر الحاسمة لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي هذا الموسم، وساعد ريال على الفوز بالعديد من المواجهات المحلية والأوروبية بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة.

مصادر خاصة بموقع "جول" كشفت عن قيام البرازيلي الشاب بخطوة مبتكرة تجعله يظهر في أفضل حالة بدنية ممكنة بالتدريبات أو خلال المباريات.

ويأتي ذلك بالاعتماد على "خاتم ذكي" يلبسه خلال النوم، يحتوي على نظام مبتكر يجعله قادرًا على تنظيم تدريباته وتكييفها مع ما يطلبه جسده يومًا بعد يوم.

وجاءت هذه الخطوة تحت إشراف مدربه الشخصي الذي يضع له خطة عمل يومية وتمارين معينة تجعله يتدرب بأفضل شكل ممكن دون تحمل أي جهد مفرط يجبره على الاحتياج لراحة إضافية.

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وأشارت المعلومات إلى أن ريال مدريد على علم بما يفعله رودريجو، وبعد نجاح تجربته يدرس النادي تعميم هذا الأمر على جميع اللاعبين الموسم القادم.

يذكر أن صاحب الـ22 سنة نجح في تسجيل 16 هدفًا وقام بلعب 11 تمريرة حاسمة في 52 مباراة لعبها مع ريال بكل البطولات هذا الموسم.