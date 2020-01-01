خاص .. حقيقة انتقال فينالدوم إلى برشلونة

لاعب الوسط الهولندي يدخل العام الأخير في عقده مع ليفربول

العديد من التكهنات أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية، حول مستقبل جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول، واقترابه من الانضمام لبرشلونة.

النجم الهولندي يدخل في العام الأخير من عقده مع الريدز، وسط توقف تام لمحادثات التجديد مع النادي الإنجليزي، لتظهر الأنباء حول اهتمام كتالوني بضمه.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت اتفاق برشلونة على ضم اللاعب من ليفربول، في صفقة تصل قيمتها من 15 إلى 20 مليون يورو.

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ومع ذلك نفت مصادر خاصة لـ"جول" هذه الأنباء تماماً، حيث كشفت عن عدم وجود اتصالات بين الناديين خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وهو ما يشير إلى استمرار فينالدوم مع ليفربول حتى إشعار آخر، بوجود اهتمام من رونالد كومان المدرب الجديد لبرشلونة بالتعاقد معه.

ومن المتوقع أن يرتبط بقاء اللاعب بصفوف الريدز، بمفاوضات النادي مع تياجو ألكانتارا صانع ألعاب بايرن ميونخ الألماني، حيث يعتبر الأخير هو البديل المناسب له بفريق المدرب يورجن كلوب.

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يذكر أن برشلونة يبحث عن العديد من التدعيمات في خط الوسط هذا الصيف، بعد مغادرة إيفان راكيتيتش، واحتمالية رحيل أرتورو فيدال عن الفريق.