خاص | حسن واسوا: أضعنا فرصًا سهلة، وهذا ما دار بيني وبين صلاح

لاعب نادي الجيش حزين على الهزيمة

تحسر لاعب المنتخب الأوغندي حسن واسوا –المحترف في صفوف نادي الجيش المصري-، على سقوط منتخب بلاده أمام نظيره المصري في ختام مواجهات المجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا.

وقدم المنتخب الأوغندي مباراة جيدة، بالوصول لمرمى الحارس محمد الشناوي في أكثر من فرصة مُحققة، خاصة في الشوط الأول، إلا أن خبرة بطل القارة 7 مرات من قبل، صنعت الفارق، بمساهمة من الأيقونة محمد صلاح، الذي وضع بلاده في الأسبقية عكس أحداث سير المباراة، قبل أن يُضيف أحمد المحمدي رصاصة الرحمة الثانية.

وفي حديثه مع Goal بعد المباراة قال حسن واسوا "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، لكننا قُلنا لأنفسنا ينبغي علينا الاستحواذ على الكرة واللعب بطريقة جيدة، وبالفعل خلقنا العديد من الفرص، لكننا لم نستغلها".

وعن اللعب وجهًا لوجه ضد العالمي محمد صلاح، قال "إنه لاعب رائع من الأفضل في العالم، اللعب أمامه يعطيك شعور جيد، وقد جاء لنا بعد المباراة وأشاد بمنتخبنا ونصحنا بالاستمرار في التطوير، وكان من الرائع سماع هذه الكلمات من لاعب مثل صلاح، حيث يعطينا حافزًا للمضي قدمًا".

💰 86.2 مليون يورو - من سانتوس إلى برشلونة

💰 222 مليون يورو - من برشلونة إلى باريس سان جيرمان



ما المبلغ الذي سيدفعه أي نادي من أجل ضم نيمار في 2019؟👀🤔 pic.twitter.com/OPgj9C7CW7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 30, 2019

وفيما يَخص الخطأ الذي ارتكبه مع نجم المنتخب المصري، الذي استغله صلاح لتسجيل هدف التقدم لمصر، قال "لقد لعبت على الكرة، لكن الحكم قرر منحه ركلة حرة"، مضيفًا بشأن ترشح منتخب بلاده للأدوار الإقصائية للمرة الأولى من سبعينات القرن الماضي "الآن علينا التركيز في كل مواجهة".

وختم "من الآن وصاعد ستكون كل مباراة بمثابة النهائي بالنسبة لنا، وبطبيعة الحال سنحاول الوصول لأدوار متقدمة".