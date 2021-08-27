رسميًا | مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع كريستيانو رونالدو

الأمور انتهت أخيرًا..

أعلن مانشستر يونايتد في بيان رسمي التحصل على خدمات كريستيانو رونالدو من يوفنتوس من دون الإعلان عن القيمة المادية أو مدة العقد حتى الآن.

وكان اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا على أعتاب الوصول إلى مانشستر سيتي بالأمس، إلا أن بطل الدوري الإنجليزي فشل في الوصول إلى اتفاق مع رونالدو أو وكيله.

ووفقًا لما أكدته مصادر جول، فإن مانشستر يونايتد قد أرسل عرضًا رسميًا إلى يوفنتوس لشراء رونالدو بقيمة 28 مليون يورو.

يوفي بدوره قبل هذا العرض خصوصًا وأن إدارة النادي الإيطالي كانت تسعى منذ بداية الصيف للتخلص من رونالدو بسبب راتبه الضخم وعدم نجاحه فعليًا داخل أليانز ستاديوم.

وينتظر أن يتم الإعلان عن عودة رونالدو إلى أولد ترافورد في وقت قريب للغاية، لا سيما وبعد ما قيل أن السير أليكس فيرجسون اتصل باللاعب مباشرةً لإنهاء الأمور.

كلوب : رونالدو؟ صفقة للحاضر وليست للمستقبل !

رونالدو ارتدى قميص مانشستر يونايتد في الفترة بين 2004 إلى 2009، حيث سطّر التاريخ وكتب اسمه كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ الشياطين الحمر.

بعد ذلك انضم الدون إلى ريال مدريد في 2009، ومنه فاجأ الجميع بالرحيل تجاه يوفنتوس في صيف 2018 نظير 100 مليون يورو.