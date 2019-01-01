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اليابان v السعودية

خاص - حارس اليابان: لم نقدم أداء رائع أمام السعودية.. والأهم التأهل

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شويتشي جوندا
اليابان فازت على السعودية بهدف دون رد

حوار - ماجد جزر

شويتشي جوندا، حارس منتخب اليابان على التأهل إلى دور الـ8 في كأس الأمم الآسيوية على حساب السعودية اليوم الإثنين.

وتمكن المنتخب الياباني بخطف الفوز أمام السعودية بهدف دون رد، في مباراة دور الـ16 بكأس آسيا المقامة في الإمارات.

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وقال جوندا في تصريحات خاصة لـ"جول" :"لا يهم أدائنا أمام السعودية، الأهم كانت هي نتيجة الفوز على منتخب صعب".

وأضاف: "لم نظهر بأداء رائع أمام السعودية، ولكن تمكنا من حصد الفوز والتأهل إلى دور الـ8 من البطولة والاستمرار في المنافسة على اللقب".

واختتم جوندا تصريحاته قائلًا: "الطقس أثر علينا كثيرًا، وأبرز عناصر المنتخب السعودي هو سالم الدوسري الذي شكل قوة هجومية".

ويواجه المنتخب الياباني نظيره فيتنام، في دور الـ8 من كأس الأمم الآسيوية، المقرر لها الخميس المقبل، على ملعب "آل مكتوم".

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