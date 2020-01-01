خاص | جول يكشف .. هل تواصل الأهلي المصري مع السومة لضمه في يناير؟

هل يرحل السومة عن الأهلي؟

انتشرت أنباء عدة خلال الأسابيع الماضية، حول اقتراب رحيل السوري عمر السومة مهاجم الأهلي عن الراقي بعد اقترابه من الدخول للفترة الحرة في عقده مع النادي.

عقد السومة ينتهي في صيف موسم 2020/2021، حيث تنتظر العديد من الأندية العربية في خطف المهاجم السوري حال قرار عدم تمديد تعاقده.

وأشارت بعض التقارير الصحفية المصرية مؤخرًا، إلى أن النادي الأهلي المصري يسعى لضم السومة، وكلف أحد وكلاء اللاعبين باستطلاع رأي اللاعب للانضمام للمارد الأحمر.

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وكشفت مصادر خاصة للنسخة العربية لـ"جول"، حقيقة تواصل الأهلي مع السومة أو وكيله خلال الفترة الماضية لبحث إمكانية انضمامه إلى القلعة الحمراء.

ونفى المصدر المقرب من السومة ما تردد حول وجود عرض من الأهلي أو محاولة استطلاع رأي من قبل النادي المصري، أو أي تواصل من جانبه لضم المهاجم السوري.

ويعد عمر السومة من أبرز المهاجمين العرب في الوقت الحالي لما يمتلكه من إمكانيات مميزة ستفيد أي فريق ينضم إليه.