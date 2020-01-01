خاص | "جول" يكشف سبب توقيت إعلان كارتيرون الرحيل عن الزمالك

الزمالك في مأزق قبل بطولة إفريقيا

صدمة كبيرة يعيشها نادي الزمالك بسبب قرار رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشكل مفاجيء في وقت هام للغاية من الموسم سواء محليًا أو إفريقيا.

المدرب الفرنسي دفع الشرط الجزائي البالغ 250 ألف دولار نقديًا أمس ومن المفترض أنه غادر القاهرة نحو وجهته الجديدة التي كشف عنها "جول" أمس وهي التعاون السعودي.

ويكشف "جول" سبب التوقيت الصادم في إعلان كارتيرون الرحيل عن الزمالك، كونه ينافس على المركز الثاني في الدوري المصري، وعلى بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وأكدت مصادر خاصة لـ"جول" أن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء هو السبب الأول لإعلان كارتيرون رحيله في هذا التوقيت الصعب، حيث كان يرتب نفسه في إنهاء مهمته مع الأبيض عقب نهاية البطولة الإفريقية.

تأجيل مباريات نصف نهائي إفريقيا بعثرت أوراق كارتيرون بسبب الاتفاق الجديد مع التعاون، بسبب امتداد دوري أبطال إفريقيا وإقامة مباراتي نصف نهائي البطولة أمام الرجاء يومي 18 و24 أكتوبر المقبل والنهائي 6 نوفمبر، وهو ما يخالف مواعيده في البداية مع فريق الجديد.

وكشف المصدر أن إدارة الزمالك كانت على علم بمفاوضات نادي التعاون مع كارتيرون وجميع التفاصيل الخاصة بالعرض وحاولوا إقناعه بالبقاء لكنه رفض، فكانوا في انتظار إنهاء بطولة إفريقيا في الموعد المحدد سابقًا ولكن التأجيل تسبب في التوتر داخل القلعة البيضاء.