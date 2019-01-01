خاص - "جول" يكشف حقيقة مفاوضات النصر لضم كاريلو

هل يستمر كاريلو في صفوف الهلال؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية، عن رغبة نادي النصر في استغلال تعثر نادي الهلال، من أجل التعاقد مع البيروفي أندريه كاريلو.

الهلال حصل على خدمات كاريلو لمدة موسم على سبيل الإعارة، ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

علمت مصادر "جول" عدم صحة ما أثير عن اقتراب نادي النصر السعودي من التعاقد مع البيروفي أندريه كاريلو لاعب خط وسط نادي الهلال.

جماهير #التعاون تحتفل بالتتويج بلقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخ النادي.💫💫

(📸: @AltaawounFC ) pic.twitter.com/1YwFwktX9x — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 3, 2019

ولا توجد أي مفاوضات بين النصر وناديه البرتغالي، وأن كل ما يثال ليس له أي أساس من الصحة.

يذكر أن كاريلو انتقل إلى الهلال قادمًا من بنفيكا البرتغالي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، في الوقت الذي لا زال الهلال لم يحسم انتقاله بالكامل.