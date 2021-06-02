خاص - "جول" يكشف تفاصيل عرضي الاتحاد والنصر لضم فينسنت أبو بكر

صفقة جديدة تشعل الصراع في الدوري السعودي

أثارت صفقة فينسنت أبو بكر لاعب بيشكتاش التركي، واقترابه من الدوري السعودي خلال الأيام الأخيرة، الكثير من الجدل في سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت عدة تقارير خلال الساعات الأخيرة إلى أن هناك صراع قد يشتعل بين الثنائي النصر والاتحاد من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلم "جول" من مصادر خاصة، أن بالفعل أبو بكر تلقى عرضًا من وسيط سعودي لينتقل إلى الاتحاد بعقد يمتد لمدة 3 سنوات براتب 3.2 مليون يورو في العام.

وأضاف المصدر أن نادي النصر أرسل عرضًا مباشرةً لوكيل اللاعب بعقد لمدة عامين فقط، ولكن براتب سنوي يصل إلى 3.8 مليون يورو، وهو ما يتخطى عرض العميد.

وكان اللاعب قد اتفاق مع ناديه التركي على تمديد عقده وهو ما لم يحدث خلال الفترة الحالية، حيث دخل الفترة الحرة مؤخرًا وهذا ما يدفع الثنائي السعودي للتعاقد معه.

النصر كان تعاقد مؤخرًا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا ويسعى لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، على الجانب الآخر يسعى الاتحاد لبداية قوية في موسم الانتقالات الصيفية.