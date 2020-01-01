خاص جول | نونو جوميز: زرت مصر من قبل ولست هنا للاختيار

نونو جوميز عن المباراة الاستعراضية التي شارك فيها أساطير كرة القدم في مصر والعالم

مراسل جول - محمود ضياء

قال نجم الكرة البرتغالية سابقًا نونو جوميز إنه لم يأتِ إلى مصر من أجل اختيار اسم بعينه للتتويج بجائزة أحسن لاعب في أفريقيا من بين المرشحين الثلاثة.

وجاء ذلك على إثر تواجد المهاجم البرتغالي المعتزل في مصر من أجل خوض مباراة استعراضية جمعت بين أساطير "كاف" أمام أساطير "فيفا"

ويأتي ذلك على خلفية اختيار أفضل لاعب في أفريقيا والمقرر إقامتها مساء الغد في مدينة الغردقة المصرية بمحافظة البحر الأحمر.

وحول ذلك، أكد جوميز لمراسل جول أنه جاء إلى مصر من أجل الاستمتاع بالأجواء وممارسة كرة القدم مع هؤلاء الأساطير.

وأضاف: "المرشحون الثلاثة لاعبون كبار وجميعهم يستحق الترشح بناء على الأداء الكبير الذي قدمه على مدار عام كامل مع فريقه أو منتخب بلاده"

وتابع: "أنا هنا من أجل ممارسة كرة القدم، وليست هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها مصر، لقد جئت إلى هنا من قبل ولدي العديد من الأصدقاء"

خاص جول | أحمد حسن: ننتظر تتويج لاعب إفريقي بـ الكرة الذهبية

يذكر أن المنافسة على أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 ستنحصر بين المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني، ولكن الأخير هو أبرز المرشحين للحصول على اللقب.