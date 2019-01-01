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كأس خادم الحرمين الشريفين

خاص - "جول" يكشف عن موعد نهائي كأس خادم الحرمين

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تعرف على موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
خاص - جول

استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، على موعد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وسيتم تحديد طرفي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، من مواجهتي الهلال ضد التعاون، والاتحاد ضد النصر، في نصف نهائي البطولة.

وعلمت مصادر "جول" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد يوم الخميس المقبل 2 مايو 2019 موعداً لنهائي كأس الملك على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، والذي يستضيف المباراة النهائية لأول مرة منذ عام 2013.

يذكر أن نصف نهائي كأس الملك سيلعب غداً الجمعة بين الهلال والتعاون على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.

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ويحدد الطرف الآخر بعد غدٍ السبت حينما يستضيف الاتحاد نظيره النصر على استاد الملك عبدالله في جدة.

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