خاص جول - محمود وادي: التأهل قائم والأردن منتخب صعب وجدير باللقب

مهاجم الفدائي يتمنى أن تخدمه نتائج منافسيه

حول - ماجد جزر

يرى محمود وادي؛ مهاجم منتخب فلسطين، أن منتخب بلاده قدم ما في وسعه أمام الأردن، إلا أن النشامي لم يكن خصمًا سهلًا على الإطلاق.

الفدائي تعادل سلبيًا أمام النشامي دون أهداف في الجولة الأخيره بدور مجموعات كأس آسيا 2019، لينتظر المنتخب الفلسطيني نتائج منافسيه للتأهل كأفضل ثالث.

وادي قال، في تصريحات خاصة لـ"جول" عقب اللقاء: "جئنا إلى هنا من أجل التأهل بغض النظر ما إذا كنا سنتأهل أفضل ثالث أو غير ذلك، طموحنا كان الفوز أمام الأردن، لكن النشامي فريق صعب، وهذا ما ظهر أمام إستراليا وسوريا بخروجه بالعلامة الكاملة أمامهما، لذلك تعاهدنا على الأداء رجولة وفدائية أكثر أمامه وأعتقد هذا ما جسدناه، قدمنا أعلى مستوى.

"كنا متحفظين ودفاعيين أكثر أمام الأردن، وهذا شيء طبيعي نظرًا للإمكانيات، لكن في النهاية لعبنا على العرضيات والأخطاء الدفاعية والهجمات المرتدة، إلا أن هذه كرة القدم فوز أو تعادل أو هزيمة".

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وأضاف: "آمالنا في التأهل لا تزال قائمة، وننتظر نتائج المباريات الأخرى، التي نتمنى أن تصب في مصلحتنا".

بسؤاله عن رأيه في حظوظ النشامي بالبطولة، علق: "منتخب الأردن أمام سوريا وإستراليا كشر عن أنيابه ودخل البطولة ليس للمشاركة فقط، وأتمنى له التوفيق في مشواره، لأنه منتخب عربي شقيق والأردن على مدار التاريخ حاضنة للشعب الفلسطيني، فهو جدير بالوصول بعيدًا لامتلاكه عناصر جيدة على كافة المستويات ونحن في ظهره مهما كانت النتائج".

واختتم المهاجم الفلسطيني حديثه حول مستقبله مع فريقه المصري البورسعيدي، موضحًا: "هذا الحديث سابق لآوانه، أنا أركز فقط مع المنتخب، ونتمنى للفدائي التوفيق، وعندما أعود سنرى ما سيحدث".

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💢 في حالة انتهاء أي مبارتين من هذه المباريات بنتيجة التعادل يتأهل المنتخب العربي الفلسطيني كأفضل منتخب في المركز الثالث



قيرغيزستان 🆚 الفلبين

فيتنام 🆚 اليمن

كوريا الشمالية 🆚 لبنان

عمان 🆚 تركمانستان#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/pVOqaXx6ip — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ يناير ٢٠١٩

يذكر أن الأردن تأهلت لدور الـ16 متصدرة جدول ترتيب مجموعتها برصيد سبع نقاط، تلتها إستراليا برصيد ست نقاط، بعدما أقصت اليوم سوريا بهزيمتها بثلاثية مقابل هدفين، بينما تحل فلسطين ثالثًا برصيد نقطتين.

وتقف حظوظ الفدائي في التأهل على نتائج الأربع مباريات المتبقية من دور المجموعات، حيث يحتاج لنهاية اثنين منها بالتعادل من أجل الصعود كأفضل ثالث.