خاص جول | 3 مباريات تحسم مصير ساري في تشيلسي

مستقبل المدرب الإيطالي مع البلوز قد ينتهي بسبب النتائج السيئة على المستوى المحلي الفترة الأخيرة

قررت إدارة تشيلسي الإنجليزي منح ماوريسيو ساري، المدير الفني للفريق، مهلة 3 مباريات فقط لتحديد مصيره بالإقالة أو الاستمرار مع النادي اللندني.

إدارة البلوز عقدت إجتماعًا مساء أمس، الثلاثاء، للوقوف على مستقبل الفريق بعد الهزيمة من مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد.

وعلم Goal أنّ الإدارة استقرت على منح المدرب مهلة ثلاث مباريات قبل تقرير مصيره، وخاصة وأنّ البلوز يواجه مانشستر سيتي في نهائي الكأس الأسبوع المقبل.

تشيلسي لديه مباراة يوم الخميس ضد مالمو في الدوري الأوروبي قبل نهائي كأس كاراباو ثم مواجهة توتنهام بالدوري الإنجليزي.

داخل الملعب 0⃣ -0⃣ "حبايب"

ولكن الأمور توترت بعض الشيء خارج الملعب 🏟️



قصة ما دار بين كلوب وكوفاتش 👇 pic.twitter.com/dKal8F6O4G — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019

وفي حال رحيل ساري فإن البلوز قد يعين جيانفرانكو زولا مدربًا مؤقتًا لنهاية الموسم أو إيدي نيوتن.

ومرشح أيضًا التعاقد مع فرانك لامبارد أو زين الدين زيدان وربما العودة إلى لوران بلان بعد رفض منحه قيادة الفريق في الصيف الماضي.

ويأتي ذلك رغم تلبية الإدارة لمطالب ساري في الميركاتو الشتوي الماضي، بضم المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

الساعات القليلة القادمة ستشهد حسم مصير ساري، سواء بمنحه فرصة جديدة او التخلي عن خدماته.

البلوز يحتلون حالياً المركز السادس بجدول البريميرليج بـ50 نقطة، بينما يلعب في دور الـ32 بالدوري الأوروبي أمام مالمو السويدي.