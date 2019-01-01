خاص جول | لينو: موستافي غير مدين بالاعتذار عن خطأ مباراة كريستال بالاس

تعرف على تصريحات لينو حول المنافسة في البريميرليج ومواجهة ولفرهامبتون

تحدث لينو، حارس مرمى أرسنال، حول ما جرى في مباراة كريستال بالاس يوم الأحد الماضي والاستعداد لمباراة ولفرهامبتون مساء الأربعاء مشيرًا إلى أنّ شكودرن موستافي غير مدين بالاعتذار.

موستافي تسبب في الهدف الثاني لكريستال بالاس بعد أن ترك الكرة تصل إلى ويلفريد زاها في مباراة انتهت 3-2 لصالح النسور.

وقال لينو في حوار خاص لجول: "غرفة الملابس كانت صامتة بعد مباراة كريستال بالاس، الجميع كان محبطًا لأننا أهدرنا فرصة كبيرة في صراع حجز مركز مؤهل لدوري الأبطال".

وتابع: "المدرب جاء لنا وأخبرنا بأنّ المباراة كانت محبطة ولكن علينا الخروج من هذه الحالة والتركيز على المباريات المقبلة لأن مصيرنا بأيدنا للتواجد في التشامبيونزليج".

الحارس الألماني رفض مطالبة مواطنه موستافي بالاعتذار عن الخطأ الذي جاء منه الهدف الثاني.

وأوضح: "الأخطاء تحدث في كل مباراة ولا نطلب من متسببها الاعتذار. علينا المضي قدمًا كفريق. لقد استقبلنا الهدف الثاني وكان لدينا الكثير من الوقت للتعادل والفوز ولكننا لم نحقق المطلوب".

وأردف: "مواجهة ولفرهامبتون لن تكون سهلة، لقد حققوا نتائج إيجابية ضد فرق صعبة وأحرجونا في مباراة الدور الأولى".

واختتم: "كدنا نخسر في "إمارات" أمام ولفرهامبتون ونجح هنريك ميخيتاريان في معادلة النتيجة وتعادلنا. ستكون مباراة صعبة لكننا سنقاتل للفوز بها".

أرسنال يحتل المركز الخامس برصيد 66 نقطة بعد 34 مباراة في الدوري الإنجليزي.