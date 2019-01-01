خاص جول – لاعب قطر: نشتاق للجمهور القطري وهذا توقع لنصف النهائي

لاعب المنتخب القطري يتوقع بالمنتخبات التي ستصل إلى المربع الذهبي للبطولة

بلال محمد - حوار: ماجد جزر

أكد كريم بوضياف لاعب المنتخب القطري، أن العنابي يشتاق إلى جماهيره في الإمارات، خلال بطولة كأس آسيا، ويتمنى لو كانت موجودة لتساند الفريق.

وشارك بوضياف، في فوز منتخب بلاده اليوم على السعودية بهدفين دون رد، ليتأهل العنابي إلى دور الستة عشر من البطولة، كمركز أول.

وقال بوضياف في تصريحات خاصة لموقع جول: " بكل تأكيد مباراة سعودية أصعب مباراة في المجموعة، حلمنا قبل انطلاق البطولة أن نكون في المركز الأول ونصل إلى ربع النهائي على الأقل".

وواصل: "من المهما لنا أن ننهى المجموعة في المركز الأول، نحن سعداء بهذا، نحن نشتاق للجماهير القطرية في الإمارات كانت ستساعدنا كثيراً".

وتوقع اللاعب صاحب الـ 28 عاماً، المنتخب المتأهلة إلى نصف النهائي، حيث قال: "أعتقد إيران واليابان وكوريا الجنوبية، وقطر".

الجدير بالذكر ان المنتخب القطري يواجه نظيره العراقي، مساء الثلاثاء القادم في إطار مباريات دور الستة عشر من البطولة.