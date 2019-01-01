خاص جول | كلوب يكشف تطور تشجيع الجمهور لليفربول في سنوات تدريبه

تعرف على تصريحات كلوب حول تصرفات جمهور ليفربول

أبدى يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، سعادته من عودة جمهور الريدز لتشجيع ومساندة الفريق في الفترة الأخيرة بعد غياب الجمهور في بداية فترته بقلعة أنفيلد.

وكان ليفربول خاسرًا بنتيجة 2-1 أمام وست بروميتش على ملعبه في أول مواسم كلوب هناك مما دفع الجمهور لمغادرة الملعب قبل 8 دقائق من النهاية ولكن ديفوك أوريجي سجل التعادل لتنتهي المباراة 2-2.

واتجه كلوب مع اللاعبين لتحية الجمهور وأوضح وقتها أن السبب هو الإشادة بهؤلاء الذين لم يستسلموا ورفضوا الرحيل عن الملعب ومساندة الفريق للنهاية.

وبعد 4 سنوات على هذه الواقعة، تحدث يورجن لجول عن الأمر بقوله: "الجو العام تغير في ليفربول، وذلك لأن الأداء صار أفضل فبالتالي رد فعل الجمهور أصبح أكبر".

وتابع: "الأمور تغيرت وأصبحنا نستمتع مع الجمهور سواء بأداء اللاعبين أو مساندة الجمهور المتواصلة لنا وسعيد للغاية بأن هذه صارت صورة الفريق للعالم".

صاحب الـ 52 عامًا أشار إلى أنّ الاعتماد على اللاعبين المناسبين وتطوير منظومة اللعب مما خلق طموحات ورغبة كبيرة في عيون الجمهور.

وأردف: "حينما رفع جوردان هيندرسون كأس دوري أبطال أوروبا فإن وجهه عبّر عن أوجه الجمهور الذي انتظر كثيرًا لأجل هذه اللحظة. لقد كان الأمر جنوني وأحببته للغاية".

واختتم: "لقد حققنا دوري أبطال أوروبا ولكن هذه ليست النهاية وعلينا التركيز على الفترة المقبلة لأجل جلب المزيد من الألقاب. لا أفهم لماذا يتوقع البعض أن نتوقف عند هذه البطولة، علينا الاستمرار".

جدير بالذكر أنّ الريدز خسر أول لقب في الموسم الحالي بعد الهزيمة من مانشستر سيتي في الدرع الخيرية.