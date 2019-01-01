خاص جول | كروس: ريال مدريد جاهز دائمًا لدوري أبطال أوروبا

تعرف على تصريحات كروس قبل مواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا

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أكد توني كروس، لاعب ريال مدريد، جاهزية فريقه لمواجهة أياكس في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والاستمرار في حصد البطولة.

ريال مدريد حقق اللقب 3 مرات على التوالي، ويحل مساء اليوم، الأربعاء، ضيفًا على أياكس في أمستردام.

وقال كروس في تصريحات خاصة: "من الطبيعي أن يلعب أياكس أمامنا بكامل قوته ونعلم أنّ المباراة خادعة للغاية، لقد أظهروا قوة كبيرة أمام فريق بحجم بايرن ميونخ".

وتابع: "حينما يتعلق الأمر بدوري أبطال أوروبا فنحن دائمًا على أتم استعداد بغض النظر عن اسم المنافس. لقد حققنا اللقب 3 مرات على التوالي ونستطيع حصد البطولة مرة أخرى".

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اللاعب الألماني تحدث أيضًا عن جدول الفريق المزدحم مؤخرًا والخروج بتعادل إيجابي مع برشلونة في كلاسيكو كأس الملك بجانب الفوز بالديربي على أتلتيكو مدريد.

وأوضح: "الفريق يتطور خطوة بخطوة ونحن الآن أفضل من النصف الأولى من الموسم، فنستطيع الهجوم بصورة أفضل وكذلك الدفاع واستعادة الكرة سريعًا".

وأردف: "الحقيقة لدينا الكثير من الإمكانيات والقدرات لم تظهر بعد، نحن الأكثر خبرة ولدينا الجودة والعقلية التي تساعد على جلب الألقاب".

ودّعم كروس موقف سانتياجو سولاري في استبعاد إيسكو بقوله: "المدرب لا يخشى اتخاذ القرارات الصعبة وهذا ما يجعله ناجحًا. لدينا أكثر من لاعب في القائمة ومن الطبيعي اختيار الأنسب".

واختتم: "شخصية سولاري وقرارته الصعبة أمر جيد. لقد تعلمت منه وتطورت في طريقة لعبي لأواكب فلسفة الفريق الحالية".

ولم ينتصر أياكس على ريال مدريد منذ 1995 بينما خسر آخر 4 مواجهات.