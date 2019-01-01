خاص جول – كبير مشجعي السنغال: صلاح يصلي من أجل ماني وهذه نصيحتي له

موقع جول يتحدث إلى كبير مشجعي السنغال قبل نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب: بلال محمد - متابعة: عبده الليثي

قبل دخول المنتخب السنغالي، ساديو ماني لاعب المنتخب السنغالي، إلى مران فريقه مساء اليوم، توقف عند أحد المشجعين وتحدث معه قليلاً ثم انصرف.

ويستعد أسود التيرانجا، إلى مواجهة المنتخب التونسي، مساء الأحد القادم في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

موقع جول دوت كوم، كان حاضراً في مران المنتخب السنغالي، اليوم وتحدث مع المشجع، الذي تبين أنه كبير مشجعي السنغالي، ويُدعى محمد نداياي.

نداياي أكد في تصريحاته لموقع جول، أنه كان يعلم ماني منذ أن كان صغيراً وقبل أن يصبح لاعباً مشهوراً، كما أنه وقف معه اليوم كي يعطيه بعض النصائح حول عدم إهدار ركلات الجزاء.

محمد نداياي كبير مشجعي السنغال يتحدث لـ @abdoallaiithy عن علاقته بالنجم السنغالي ساديو ماني منذ أن كان طفلًا وبماذا نصحه 💫



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وأهدر السنغالي صاحب الـ 27 عاماً، ركلتي جزاء في البطولة، الأولى كانت أمام كينيا، والأخيرة كانت أمام أوغندا في دور الـ 16.

ويعتقد كبير مشجعي السنغال أن المصري محمد صلاح، زميل ماني في ليفربول، يقوم بالدعاء كي يتوج المنتخب السنغالي، بالكأس الأفريقية، لقوة العلاقة بين الثنائي.