خاص جول | كانو يتمنى تكرار تجربة لامبارد مع تشيلسي في أرسنال

تعرف على رأي كانو في تولي لامبارد تدريب تشيلسي

تمنى نوانكو كانو، أسطورة منتخب نيجيريا، أن يتعلم أرسنال من تجربة تعيين تشيلسي فرانك لامبارد مدربًا لصفوف البلوز ويحاول تقليدها.

تشيلسي أعلن تولي لامبارد قيادة البلوزخلفًا للراحل إلى يوفنتوس ماوريسيو ساري.

وقال كانو في حوار خاص: "خبر تولي لامبارد تدريب تشيلسي جاء عظيمًا بالنسبة لي، أشعر بالسعادة لكل لاعب سابق يعود إلى فريقه كمدرب".

وتابع: "أتمنى أرسنال تفعل الشيء ذاته وتبحث عن مدرب من اللاعبين السابقين لأنّه يعلم قيمة النادي الحقيقية وقد يساهم في عودته مرة أخرى إلى القمة".

صاحب الـ42 عامًا أكد أنّ لامبارد سوف يجلب خبرته إلى تشيلسي لأنّه يعلم ما الذي ينقص الفريق ويحتاج إلى تعديل وتطوير.

واختتم: "بالنسبة لي سوف يكون الأمر مختلف بالنسبة لهداف تشيلسي التاريخي، فالتدريب سوف يوفر له فرصة جديدة لإعادة شكل الفريق لما كان عليه خلال فترة لعبه".

جدير بالذكر أنّ كانو لعب لصالح أرسنال بين 1999 حتى 2004 وحقق بطولة الدوري مرتين.