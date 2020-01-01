خاص جول – كازورلا يتحدث عن إمكانية عودته لأرسنال ونجاح أرتيتا

لاعب أرسنال السابق يشيد بميكيل أرتيتا مدرب الجانرز الحالي ويتوقع له مستقبل ناجح

كشف سانتي كازورلا، لاعب فياريال الحالي و أرسنال السابق أنه كان يعتقد منذ أن كان في صفوف الجانرز، أن ميكيل أرتيتا سيصبح مدرباً ناجحاً.

وتولى أرتيتا مهمة تدريب أرسنال، كأول محطة تدريبية له بعد أن كان مساعداً لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

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وقال كازورلا في تصريحات خاصة لموقع جول: "نعم اعتقدت أن أرتيتا سيصبح مدرباً في المستقبل، منذ أن كنت ألعب معه في أرسنال، لديه مهارة قيادية رائعة في غرفة تبديل الملابس".

وواصل: "البعض يقول إنها مقامرة بالنسبة لأرسنال، ولكني أراها تحدياً معقولاً، أراه مناسباً لأرسنال".

وتابع: "ليس من السهل أن تصبح مثل آرسين فينجر أو السير أليكس فيرجسون، ولكني أعتقد أن أرتيتا سيظهر بشكل جيد مع أرسنال، أتمنى أن يقود الفريق بشكل رائع".

صاحب الـ 35 عاماً، لعب 180 مباراة مع أرسنال في ست سنوات قبل أن ينضم لفياريال في 2018، وربطته بعض التقارير بالعودة من جديد للفريق اللندني.

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وقال اللاعب الإسباني حول هذا الأمر: "لا أعرف إذا كان هذا ممكناً أم لا، ولكني أريد أن ألعب مباراة أخرى مع أرسنال قبل اعتزالي، لقد كان أمراً مؤسفاً أن أرحل دون وداع مناسب".

وأضاف: "أنا فخور أنني كنت لاعباً في أرسنال، أنا ممتن بشكل خاص لمشجعي أرسنال الذين ساعدوني بعد رحيلي، وأتمنى أن أكون جزء من عائلة الفريق في المستقبل من جديد".