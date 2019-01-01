خاص جول - فيليكس سانشيز: قطر لديها خطة تطوير رائعة وهذا سر النجاح

أكاديمية سباير واحد من أسباب نجاح الأدعم حاليًا

حوار - ماجد جزر

أكد فيليكس سانشيز؛ المدير الفني لمنتخب قطر، أن العمل الجماعي وخطة التطوير الرائعة التي يسير عليها الأدعم، ظهرت نتائجهم خلال كأس آسيا 2019.

الأدعم حقق الفوز أمام الأبيض برباعية نظيفة، في نصف النهائي، على استاد محمد بن زايد، ليقصي الإمارات على أرضها ووسط جمهورها من كأس آسيا 2019.

خاص جول - المعز علي: اعتداء إسماعيل أحمد على الهاجري طبيعي ولاعبو الإمارات خلوقون

وقال سانشيز، خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "قطر لديها خطة تطوير كروية رائعة، وبالتأكيد أكاديمية سباير واحد من أسباب هذا التطور، عديد اللاعبين نشأوا هناك وعملت الأكاديمية على تطويرهم ومن ثم أكملت أنديتهم المسيرة، وما وصل إليه المنتخب نتاج عمل جماعي، فبالتخطيط الجيد يمكن أن نحقق نجاحات".

بسؤاله عن تحقيق عدد من اللاعبين أرقامًا خاصة، علق: "عندما تستهل مشوار في أي بطولة تضع بعض الأهداف، الفوز في كل مباراة ومن ثم التأهل حتى النهائي، بالتأكيد الألقاب الفردية مهم، لكن الأهم هو العمل الجماعي، وهو ما نسير عليه، الفريق يتطور مباراة تلو الأخرى".

المعز علي؛ نجم الأدعم، نجح اليوم في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الإيراني على دائي منذ عام 1996، بتسجيل ثمانية أهداف في مباراة واحدة، بجانب أن أكرم عفيف أصبح أكثر لاعبي البطولة صناعة للفرص برصيد سبع فرص.

خاص جول - عبد الكريم حسن: لم نخش جمهور الإمارات ولا مستحيلات أمام اليابان

واختتم بالحديث عن رأيه في النهائي أمام اليابان: "سنرى ما يمكن أن نقوم به خلال المباراة والخطة التي سنتبعها، في الأخير هدفنا تقديم مباراة جيدة وأن نكون ندًا قوي لليابان، التي تمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين ويعلمون تمامًا كيف يحققون نتائج إيجابية من خلال خبراتهم في أوروبا".

يذكر أن العنابي حقق إنجازًا تاريخيًا حيث تعد المرة الأولى في تاريخه التي يصعد بها للنهائي، بجانب عدم استقباله أي أهداف خلال مبارياته السابقة.

ومن المنتظر أن يلاقي المنتخب القطري نظيره الياباني في النهائي، المقرر إقامته في الأول من فبراير المقبل.