خاص جول | فيجولي: الجميع لديه هدف واحد في الجزائر

سفيان فيجولي نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم يؤكد على ضرورة التركيز على مباراة نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

أعرب اللاعب الجزائري سفيان فيجولي عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه للفوز اليوم أمام نظيره منتخب كوت ديفوار في لقاء دور الـ ٨ من كأس الأمم الإفريقية.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها فيجولي لمراسل جول.كوم في منطقة التصريحات عقب المباراة، وأكد خلالها أن الفريق قدم كل ما لديه من أجل تحقيق الفوز.

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وقال فيجولي: "شرفنا كل الجماهير التي حضرت لمساندتنا والأعداد اللي سافرت بكثرة في الأمس واليوم، قدمنا كل ما لدنيا وما زلنا سنقدم المزيد فيما تبقى من البطولة".

وأضاف: "جميعنا على قلب رجل واحد وهدفنا هو الانتصار في كل مباراة مهما كان الخصم، كوت ديفوار أزعجونا كثيرًا وشكلوا خطورة على مرمانا ولكننا كنا على قدر المسئولية وحاولنا أن نصل لمرماهم، وكانت مياراة متكافئة وحسمنا اللقاء لمصلحتنا".

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واختتم تصريحاته: "منافسنا القادم أكثر صعوبة ولديه نفس الدافع للوصول للنهائي لذلك يجب أن نستعد جيدا لهذه المواجهة وأن ندرس المنافس جيدا لنحقق هدفنا".

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري كان قد صعد لدور نصف النهائي بعد التفوق على كوت ديفوار في ربع النهائي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لمثله.