خاص جول | سيرجيو ريكاردو يكشف سبب اعتناق الإسلام ويختار تشكيل ناري من الدوري السعودي

جول كان له حوار خاص مع المحترف البرازيلي والذي كشف فيه عن العديد من الكواليس الخاصة بمشواره

فرض اللاعب البرازيلي سيرجيو ريكاردو نفسه على كرة القدم السعودية كواحد من أفضل المحترفين الذين مروا في تاريخ مسابقة الدوري.

وبالتأكيد ليس أمرًا سهلاً أن تفرض اسمك في منافسات الكرة السعودية، في ظل الضغط الكبير من قبل جماهير الأندية، والتي تطمح دائمًا إلى مشاهدة أفضل أداء.

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الأمر الأخر هو صعوبة خوض العديد من التجارب مع فرق المقدمة، فلابد أن تكون لاعب من طراز رفيع وهو بالفعل ما حققه البرازيلي سيرجيو ريكاردو.

وبالعودة لمسيرة اللاعب البرازيلي سنجد إنه ارتدى قمصان العديد من الأندية، ومنها الهلال والاتحاد والأهلي والرائد.

ومع هذه السيرة العظيمة حقق اللاعب لنفسه تاريخًا كبيرًا في كرة القدم السعودية.

جول كان له حوار خاص مع المحترف البرازيلي والذي كشف فيه عن العديد من الكواليس الخاصة بمشواره ..

أفضل مهاجم لعب معه بالدوري السعودي ؟

سيقع اختياري على المهاجم الدولي السعودي سامي الجابر لاعب نادي الهلال السابق فهو يمتلك إمكانيات فنية أكثر من رائعة.

أكثر تجربة لك كانت ناجحة في السعودية مع أي نادي؟

خضت العديد من التجارب بالفعل في الدوري السعودي، ولكنني يُمكن وصف فترتي مع الهلال والاتحاد بالفترة المثالية.

في جيلك لعبت مع العديد من النجوم السعوديين ، من كان منهم يستطيع الاحتراف خارجيًا في تلك الفترة ؟

كان هناك العديد من اللاعبين أصحاب الإمكانيات الجيدة خلال فترة لعبي، ولكن لا يُمكن تسمية أحد بأنه جاهز للاحتراف.

أي تجربة في السعودية تعد الأنجح لك وأي نادي الأقرب لك؟

كما قلت لك سابقًا أقرب الأندية لي في السعودية الاتحاد والهلال، والتجربة الأفضل بالنسبة لي هي الفوز بدوري أبطال آسيا وتحقيق العديد من الألقاب بالكرة السعودية.

من أفضل مدرب تعاملت معه؟

يُمكنني اختيار المدير الفني البرازيلي خوسيه أوسكار، والذي تدربت معه أثناء تواجدي مع نادي الاتحاد.

ما سر كثرة المحترفين البرازيليين في الدوري السعودي؟

أعتقد أن السبب يعود إلى أن البرازيل تمتلك أفضل اللاعبين في العالم، ونلاحظ ذلك بشكل كبير، حيث ينتشر لاعبي البرازيل في جميع الدوريات.

ما هو سبب رفضك عرض الهلال وقبول عرض الاتحاد للعودة إلى الدوري السعودي؟

الأمر بسيط كنت أستحق مبلغ مالي حينها، وهو ما قدمه لي نادي الاتحاد، ولم يُقدم مسؤولي الهلال المبلغ المالي المطلوب.

ما سر إطلاق جماهير الأهلي عليك لقب "المجنون"؟

الأمر مضحك بالتأكيد، هو يقولون إنني فعلت أشياء بالكرة لا يستطيع أحد فعلها.

ما هي الأسباب وراء إشهارك اعتناق الدين الإسلامي؟

لطالما أحببت الدين الإسلامي خلال تواجدي بالسعودية، وفي العام الماضي سعدت بالذهاب إلى مكة المكرمة، واعتناقي للإسلام جاء في هذه التوقيت بهداية من الله عز وجل.

الحمدالله والشكر لله

الكابتن سيرجيو ريكاردو اللاعب البرازيل الشهير نجم وهداف نادي الاتحاد

يعتنق الإسلام

ويشهد بأن لا أله الا الله ويشهد بأن محمد رسول الله

جاء لزيارة جده في رمضان فدخل الإسلام

اليوم الأربعاء 17 رمضان 1440

دعواتكم للكابتن سيرجيو بكل خير pic.twitter.com/RHCsHiQmpN

— محمد سويد (@MohammedSawid) May 22, 2019

من هو أفضل مهاجم أجنبي في الدوري السعودي من وجهة نظرك؟

يُمكن اختيار البرازيلي فيكتور سيموس لاعب الأهلي السابق.

أعظم لاعب في التاريخ .. بيليه ولا ميسي ولا مارادونا؟

لم أشاهد بيليه في الملعب، ولكنني شاهدت مارادونا وميسي، ولكنني من عشاق ميسي.

اختار لنا تشكيلك المفضل من اللاعبين الذين لعبت معهم خلال تواجدك بالدوري السعودي؟

حراسة المرمى : محمد الدعيع

خط الدفاع : أحمد جميل – محمد الخليوي – أسامة هوساوي

خط الوسط : يوسف الثنيان – محمد نور – حمزة صالح – محمد الشلهوب - تشيكو

الهجوم : سامي الجابر – سيرجيو ريكاردو