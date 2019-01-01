خاص جول – سعد الشيب: لست وحدي السبب في لقب أفضل حارس

أفضل حارس في كأس آسيا لديه رأي آخر جول جائزته

بلال محمد - حوار: ماجد جزر

أكد سعد الشيب، حارس المنتخب القطري، أنه ليس وحده سبب الفوز بلقب أفضل حارس، في بطولة آسيا، والتي حققها العنابي.

وحصل الشيب على لقب أفضل حارس في البطولة، بعدما استقبلت شباكه هدفاً واحداً فقط طيلة البطولة، وكان امام اليابان في المباراة النهائية، التي حسمها المنتخب القطري بثلاثة أهداف لهدف.

وقال الشيب في تصريحات خاصة لموقع جول: "كل الفريق مهاجميها على مستوى كبير، ولكن المنتخب الياباني اليوم كان نداً قوياً لنا".

وحول إصابة زميله خورخي بوعلام، قال أفضل حارس في كأس آسيا: "بالتأكيد إصابة بوعلام، وخروجه سببت ضغطاً كبيراً علينا، ولكن في خلال عشر دقائق، تمالكنا الموقف وقدرنا نسجل هدف يسهل علينا الأمور".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لقب أفضل حارس، ليس سببه سعد الشيب فقط، ولكن جميع من في الفريق بداية من اول مهاجم وحتى آخر مدافع هم السبب فيه، الجميع لعب بشكل رائع، وبسببهم أصبحت أفضل حارس، في الأخير نحن منظومة واحدة".