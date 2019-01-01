خاص جول - رامي حمادة: حصد نقطتين إنجاز لفلسطين وننتظر هدية خصومنا

حارس الفدائي يتحدث عن مشوار منتخب بلاده في كأس آسيا 2019 في ظل انتظار التأهل كأفضل ثالث

حوار - ماجد جزر

اعتبر رامي حمادة؛ حارس مرمى فلسطين، حصد الفدائي نقطتين بكأس آسيا الإمارات 2019 إنجازًا، مؤكدًا أن الجميع لم يقصر وكانوا يستحقوا الفوز أمام الأردن.

الفدائي تعادل سلبيًا أمام النشامي دون أهداف في الجولة الأخير بدور مجموعات كأس آسيا 2019، لينتظر المنتخب الفلسطيني نتائج منافسيه للتأهل كأفضل ثالث.

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وقال حمادة، في تصريحات خاصة لـ"جول": "نحن من تسببنا في وضع أنفسنا في هذا الموقف، النتائج نحن من حققناها بغض النظر عن أننا كنا نستحق هدف وحيد للفوز، هذا ما كان ينقصنا، لأننا قدمنا مباراة جيدة، لكن قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف: "انتظار هدية من فرق أخرى هذا شيء صعب، لكننا ننتظر مكافأة الله لنا على قدر تعبنا ونتأهل".

عن تعليمات نور الدين ولد علي؛ المدير الفني، للفريق خلال المباراة، أوضح حارس المرمى: "هدفنا كان واحد وهو الفوز، والمدرب تحدث معنا بطريقة إيجابية للغاية وحفزنا للفوز حتى النهاية، والجميع قدم أداء قويًا، وكان لدينا سيطرة هجومية، والحمد لله على النقطة".

وتابع: "حصدنا نقطتين في مجموعة صعبة للغاية بالنسبة لنا، ومقارنة بمشاركتنا السابقة، فهذا إنجاز لنا، نتمنى أن نستكمله بهدية من أحد الفرق للتأهل".

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حول رؤيته للفدائي حال التأهل لدور الـ16: "طموحتنا على قدرنا، كل فريق يريد النجاح والمضي قدمًا، ونحن نعرف ما هي إمكانياتنا، لكن في كرة القدم كل شيء وارد ولا نعرف إلى أي نقطة ممكن أن نصل".

وبشأن رأيه في النشامى: "الأردن فريق محترم، ونتمنى له التوفيق وأن يصل لأبعد نقطة حتى يحصد اللقب".

يذكر أن الأردن تأهلت لدور الـ16 متصدرة جدول ترتيب مجموعتها برصيد سبع نقاط، تلتها إستراليا برصيد ست نقاط، بعدما أقصت اليوم سوريا بهزيمتها بثلاثية مقابل هدفين، بينما تحل فلسطين ثالثًا برصيد نقطتين.

وتقف حظوظ الفدائي في التأهل على نتائج الأربع مباريات المتبقية من دور المجموعات، حيث يحتاج لنهاية إثنين منها بالتعادل من أجل الصعود كأفضل ثالث.