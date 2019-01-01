خاص جول .. دراكسلر: تلعثمت عند مقابلة راؤول ووالدي السبب في تألقي

جوليان دراكسلر نجم فريق باريس سان جيرمان يتحدث عن لعبه بجوار راؤول جونزاليس نجم ريال مدريد السابق في شالكه.

أعرب النجم الألماني جوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن سعادته الغامرة وفخره بسبب اللعب بجوار الأسطورة الإسبانية راؤول جونزاليس في صفوف شالكه قبل سنوات.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب ضمن حوار خاص بالنسخة الألمانية لجول.كوم وكشف خلالها عن تفاصيل اللقاء الأول بينه وبين النجم السابق لريال مدريد.

وقال دراكسلر: "عندما وقف أمام راؤول لم أستطع أن أتحدث للمرة الأولى، أردت أن أقول له بالإنجليزية مرحبًا أمام جوليان لكن كل ما خرج من فمي كان مجرد همهمة، لذلك صافحته سريعًا وتوقفت عن الحديث ثم جلست صامتًا".

وأضاف: "لقد كنت دومًا معجبًا به عندما شاهدته سابقًا بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وبعض الأحيان يرتدي شارة قيادة الجلاكتيكوس وفجأة أصبح يشاركني غرف الملابس ويلعب بجواري، في البداية سألت نفسي كيف استطاع فيليكس ماجاث المدير الفني أن يأتي به لشالكه لكن بعد ذلك السؤال تغير لكيف أصبحت ألعب معه في نفس الفريق؟".

وأكمل: "في أحد المراحل أدركت أن راؤول شعر بمهارة كبيرة لدي من اللحظة الاولى التي قابلني فيها، وعرف وقتها أنه في حاجة لي لكي أمنحه التمريرات الحاسمة".

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وكان راؤول قد سجل ٤٠ هدفًا في صفوف شالكه بكل البطولات منهم هدفان بتوقيع دراكسللار كانا أمام هوفنهايم وكايزرسلاوترن في الدوري الألماني بموسم ٢٠١١-٢٠١٢.

وأردف دراكسلر عن والده: "لم يأت لي ويقول أنني في حاجة للتحسن بل قام بدفعي للقيام بذلك، وكان يغضب للغاية عندما نخسر أو لو لم أقدم مستويات طيبة وكان ذلك يعني نهاية العطلة الأسبوعية بالنسبة للأسرة، لقد كان متطلبًا للغاية".

وأنهى تصريحاته: "أنا ممتن لوالدي كثيرًا فبسببه أصبحت متطلبًا مثله وبسبب ذلك استطعت التطور بشكل واضح في مسيرتي الكروية ولولاه لما كنت وصلت لما أنا عليه الآن".

جدير بالذكر أن دراكسلر كان قد شارك في ست مباريات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في كل البطولات منهم مواجهة وحيدة في دوري أبطال أوروبا كبديل وصنع هدفين في كل مشاركاته.