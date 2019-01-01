خاص جول | خالد عيسى يتحدث عن تراجع مستوى العين وتتويجه بالقفاز الذهبي

الشارقة توج بدوري الخليج العربي الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث خالد عيسى، حارس مرمى العين الإماراتي عن تراجع أداء الفريق في الموسم الحالي من دوري الخليج العربي، وتلقى بعض الهزائم في الفترة الأخيرة.

وجاءت تصريحات خالد عيسى على هامش حضوره لحفل توزيع جوائز دوري الخليج العربي الإماراتي في الموسم الحالي، وحصوله على القفاز الذهبي.

وقال عيسى في تصريحات لـ"جول": "تراجع مستوى العين طبيعي، هناك فوز وهزيمة في كرة القدم، سنعمل على إعادة العين مرة أخرى لمكانته".

وأضاف: "أعلم جيدًا أن جماهير العين غاضبة للغاية مما حدث للفريق في نهاية الموسم الحالي، ولكن نعدهم بأن نعمل بإصرار وتحدي لإعادة الفريق لمستواه".

وتابع خالد عيسى ردًا على أنه كان المتوقع للحصول على الجائزة قائلًا: "الجماهير هي من تقيمني لا يجب أن أقيم نفسي بأي حال من الأحوال".

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وتوج الشارقة بدوري الخليج العربي مؤخرًا بعد تحقيق الفوز على الوحدة.