خاص جول | خالد العطوي: طموحنا في مونديال الشباب لا حدود له

المدير الفني للمنتخب السعودي يشدد على جاهزية فريقه لكأس العالم للشباب

خاص جول

أبدى خالد العطوي، المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا جاهزية الأخضر الشاب لخوض غمار منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 المقامة حاليًا في بولندا، مشيرًا إلى أن هدفه كمدير فني للمنتخب هو تحقيق رقم غير مسبوق في تاريخ "الأخضر" في المونديال، بالوصول إلى أقصى مرحلة ممكنة في الأدوار المتقدمة.

ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة، بالبطولة برفقة كلاً من فرنسا، وبنما ومالي.

وأضاف العطوي قائلًا: "إعدادنا جاء على 4 مراحل، ويعدّ جيدًا خصوصًا المرحلة الأخيرة التي خضنا خلالها 5 مباريات ودية متفاوتة في المستويات والأداء والإمكانات لكل منتخب بالشكل الذي يتوافق مع منتخبات مجموعتنا في المونديال".

وأكد خالد العطوي الذي حقق في نوفمبر الماضي لقب كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 مع ذات الفريق على أن طموحهم خلال مشاركتهم في هذه البطولة لا حدود له، مبينًا أنه يعد حقًا مشروعًا لكل منتخب مشارك أن يضع سقفًا للطموحات يتوازى مع إمكانياته وأهدافه.

وأختتم العطوي حديثه مبدئًا ثقته بلاعبي الأخضر الذين كما وصف تم اختيارهم بعناية بعد ثقة بجاهزيتهم الفنية والبدنية والذهنية، مبينًا أنهم بالعمل والتركيز سيحققون ما يهدف إليه الأخضر الشاب من هذه المشاركة.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الفرنسي، يوم السبت في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة.