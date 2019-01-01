خاص جول - حامد إسماعيل: الجمهور الإماراتي كان عاملًا مساعدًا لنا

قطر تأهلت للمرة الأولى في تاريخها لكأس آسيا 2019

حوار - ماجد جزر

يرى حامد إسماعيل؛ لاعب منتخب قطر، أنه رغم الحضور الجماهير الكبير في مواجهة الأدعم أمام منتخب الإمارات إلا أن ذلك لم يمثل ضغطًا كبيرًا على زملائه بالفريق.

الأدعم حقق فوزًا كبيرًا أمام الأبيض برباعية نظيفة، على استاد محمد بن زايد، بنصف نهائي كأس آسيا الإمارات 2019.

خاص جول – بسام الراوي: عيشت أجواء صعبة في مباراة الإمارات وفخور بكوني عراقي

وقال إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"جول": "حلاوة كرة القدم بالجماهير، وإن كانوا ضدنا، فهم كانوا عامل مساعد لنا، ومثلوا ضغطًا كبيرًا على المنتخب الإماراتي، قدمنا مباراة كبيرة، وكنا قادرين على تسجيل أكثر من أربعة أهداف".

وأشاد اللاعب كذلك بأكاديمية سباير الذي تخرج منها 13 لاعبًا من الجيل الحالي للعنابي: "من ضمن الأكاديميات الكبيرة في العالم، هي قدمت لاعبين كبار حاليًا وأسستهم من الصغر، والآن نحن منتخب صغير في الأعمار ومستقبل الكرة القطرية".

وتأهل الأدعم للمرة الأولى في تاريخه لنهائي كأس آسيا، محافظًا على نظافة شباكه، كأول منتخب عربي يصل للنهائي بشباك نظيفة.

ومن المنتظر أن يلاقي منتخب اليابان في النهائي، المقرر إقامته في الأول من فبراير المقبل بالنهائي.

خاص جول - الهيدوس: لاعبو الإمارات محترفون ولا دخل لي بالجماهير

واختتم حامد إسماعيل بالتعلق على مجموعة قطر في بطولة كوبا أمريكا التي تضم منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وأوروجواي: "مجموعة قوية، وستحقق لنا استفادة كبيرة، نتمنى تقديم مستوى ممتاز وأن نستفيد من منتخبات أمريكا اللاتينية".

اتحاد أمريكا الجنوبية كان قد وجه الدعوة لمنتخب الإمارات للمشاركة في النسخة 68 من كوبا أمريكا، ليستعد من خلالها لكأس العالم قطر 2022.