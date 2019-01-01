خاص - جول| حارس جنوب إفريقيا يشيد بالجماهير المصرية
التعليقات()
أكد رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب إفريقيا على سعادته بتحقيق الفوز على منتخب كبير مثل مصر.
وقال ويليامز في تصريحات خاصة لجول: "أدينا مباراة جيدة أمام منتخب مصر واستحقينا الفوز أمام فريق كبير له شأنه في القارة الإفريقية".
وأضاف: "قمنا بالتركيز في الناحية الهجومية والدفاعية على حد سواء وهو ما ساعدنا في تحقيق الفوز".
وتابع ويليامز: " شاهدنا حضور كبير للجماهير المصرية وكانت أجواء رائعة للغاية".
واختتم: "مواجهة نيجيريا قوية وصعبة ولكننا نجحنا في خطف 4 نقاط أمامهم في التصفيات وسنركز حتى نهاية البطولة".