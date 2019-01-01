خاص - جول| حارس جنوب إفريقيا يشيد بالجماهير المصرية

ويليامز سعيد بانتصار كبير للبافانا بافانا..

أكد رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب إفريقيا على سعادته بتحقيق الفوز على منتخب كبير مثل مصر.

وقال ويليامز في تصريحات خاصة لجول: "أدينا مباراة جيدة أمام منتخب مصر واستحقينا الفوز أمام فريق كبير له شأنه في القارة الإفريقية".

وأضاف: "قمنا بالتركيز في الناحية الهجومية والدفاعية على حد سواء وهو ما ساعدنا في تحقيق الفوز".

وتابع ويليامز: " شاهدنا حضور كبير للجماهير المصرية وكانت أجواء رائعة للغاية".

واختتم: "مواجهة نيجيريا قوية وصعبة ولكننا نجحنا في خطف 4 نقاط أمامهم في التصفيات وسنركز حتى نهاية البطولة".