خاص جول| تيجالي يرد على أنباء عودته من جديد للدوري السعودي

هداف الدوري الإماراتي يتحدث لموقع جول عن مستقبله مع الوحدة

كتب: بلال محمد - متابعة: صبري سيد وخالد الحربي

رد سباستيان تيجالي، لاعب الوحدة، علي الأخبار التي انتشرت حول عودته من جديد إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر تيجالي صدارة هدافين الدوري الإماراتي برصيد 26 هدفاً، سجلها في 25 مباراة، كما نافس على جائزة أفضل لاعب أجنبي في جوائز الأفضل بالدوري.

وقال تيجالي في تصريحات خاصة لموقع جول: "موسم الوحدة، بدأ بداية سيئة، ولكن نحن نمتلك أفضل فريق في الدوري، يجب علينا القتال".

وحول مباراة الفريق أمام الاتحاد في دوري أبطال آسيا، قال لاعب العميد السابق: "ستكون مباراة صعبة، الاتحاد فريق رائع، لقد تحسنوا كثيراً في الفترة الأخيرة، لقد خرجوا من دائرة الهبوط في دوريهم ستكون مباراة صعبة".

وعند سؤاله، إذا كان تابع مباراة النصر في الدوري السعودي بالأمس قال: "لم أشاهدها، ولكني كنت أتابع الكثير من المباريات في الدوري السعودي القوي".

النسخة الجديدة من درع دوري الخليج العربي التي سيتوج الشارقة في الجولة القادمة بعد احتفاظ نادي العين بالنسخة السابقة لفوزه باللقب 4 مرات في عصر الاحتراف 🏆 pic.twitter.com/zDN6an2egu — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

واختتم حديثه، بالرد على الشائعات التي ربطته بالعودة إلى الدوري السعودي قائلاً: "لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، ولكن كل شيء وارد الحدوث، أمتلك الكثير من العروض، ولكني مستمر مع الوحدة، وعلي من يريد التعاقد معي أن يتواصل مع إدارة الفريق".

ويحتل الوحدة المركز الخامس برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطتين عن الجزيرة صاحب المركز الرابع ويتبقى مباراة حتى نهاية البطولة.