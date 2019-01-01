خاص جول | تشامبرلين: أظهرنا شخصية الفريق أمام مونتيري

تعرف على تصريحات تشامبرلين عقب الفوز على مونتيري

أكد أليكس تشامبرلين، لاعب ليفربول، أنّ الفريق أظهر شخصيته الحقيقة أمام مونتيري ونجح في قلب الطاولة مؤكدًا أهمية وجود جوردان هندرسون في المباراة.

ليفربول وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد التغلب على مونتيري بهدفين لهدف وخطف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وقال تشامبرلين في تصريحات خاصة لمراسل جول في الدوحة: "لقد لعبوا بحدة في المباراة وكانوا أقوياء بالكرة ولذلك كنا نتعامل بحرص مع الهجمات المرتدة ولكننا استطعنا تسجيل هدف الفوز والوصول إلى النهائي".

وبسؤاله حول إن كان الدفاع سيتحسن في اللقاء النهائي ضد فلامنجو أجاب مبتسمًا: "أتمنى ذلك.

وواصل: "أعتقد أن نزول هندرسون اليوم أفادنا كثيرًا وكنا في موقف صعب للغاية لكنّه أظهر شخصية الفريق، أعتقد أنّ هذه المرة الأولى التي يلعب فيها بمركز قلب الدفاع".

واختتم: "المهم هو أننا استطعنا الوصول إلى المباراة النهائية وأتمنى أن يتواجد جميع اللاعبين في أفضل حالة ممكنة وسوف نحاول بذل كل ما لدينا لأجل تقديم مباراة جيدة والفوز بالبطولة".

جدير بالذكر أنّ ليفربول لم يحقق مونديال الأندية ولا مرة حتى بالمسمى القديم وكان آخر مشاركاته في 2005 وخسر النهائي.