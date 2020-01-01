خاص جول | تشافي يتفق مع إدارة برشلونة على موعد خلافة فالفيردي

المفاوضات تأخذ منحنى آخر

علم (Goal)، أن أسطورة برشلونة تشافي هيرنانديز، وافق بشكل شبه رسمي على خلافة الباسكي إرنستو فالفيردي في القيادة الفنية للكاتالان.

واهتزت الأرض تحت أقدام فالفيردي بطريقة غير مسبوقة، بعد انتكاسة الخروج من كأس السوبر الإسبانية، بالهزيمة المؤلمة على يد أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في سهرة الخميس الماضي التي جرت على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

ومنذ تلك اللحظة، تسابقت وسائل الإعلام المقربة من غرفة صناعة القرار في البرسا، في تحديث الأنباء حول موعد رحيل فالفيردي عن "كامب نو".

وصباح اليوم الأحد، علم مراسلنا في برشلونة، أن المايسترو طلب من الإدارة انتظاره عدة أيام قبل إعلان قرار تعيينه مدربًا لحامل لقب الليجا في آخر عامين.

ويرغب مدرب السد القطري الحالي، في تأجيل موعد عودته إلى مسقط رأسه، لحين انتهاء دوره مع الزعيم، مع إطلاق صافرة نهاية مباراة نهائي كأس قطر المقرر لها في الـ17 من يناير الجاري.

ومن ضمن الأسباب التي تجعل تشافي يتمسك بتأجيل إعلان عودته، احترامه للمدرب فالفيردي.

وإذا سارت الأمور كما هو مُخطط لها، فسوف يتم الإعلان عن رحيل فالفيردي وتعيين تشافي مدربًا لبرشلونة الأسبوع المُقبل.

وفي الغالب سيبدأ تشافي مهام عمله مع البلو جرانا، بعد 48 ساعة من توليه المهمة، لكن حتى هذه اللحظة، لم تُحسم المفاوضات بشكل رسمي على الورق.