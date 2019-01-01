خاص جول – تحديد موعد الكشف الطبي لرابيو مع يوفنتوس

يبدو انها ساعات قليلة تفصل يوفنتوس عن التوقيع الرسمي مع أدريان رابيو

فيسبوك تويتر بلال محمد

علمت مصادر خاصة لموقع جول دوت كوم، أن ساعات تفصل يوفنتوس الإيطالي عن التوقيع مع الفرنسي أدريان رابيو.

ووفقاً لمراسل موقع جول، فإن لاعب باريس سان جيرمان، سيخضع للكشف الطبي يوم غد الإثنين، ومن بعدها يوقع على عقد مدته خمس سنوات.

وكانت إدارة السيدة العجوز، أنهت اتفاقها مع والدة رابيو والتي تقوم بدور وكيلة أعماله أيضاً، منذ أيام واتفق الطرفان على كافة بنود الانتقال.

وسيحصل اللاعب صاحب الـ 24 عاماً، على 7 مليون يورو راتب سنوي، كما ستحصل والدته على 10 مليون يورو عمولة.

كما نشر النادي الإيطالي اليوم تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، يلمح فيها إلى وجود حدث منتظر في الفريق، يوم غدًا الإثنين الموافق 1 يوليو.

ويمر اللاعب الفرنسي بفترة متوترة مع باريس، جعلته يبتعد عن الملاعب لمدة ستة أشهر، كما جعلته الإدارة يقوم بالتدريب منفرداً، بعد المشاكل التي حدثت بين الطرفين والتي جعلت رابيو يطلب الخروج المجاني من الفريق.

الجدير بالذكر أن رابيو لعب 227 في مختلف المسابقات مع باريس، منذ انضمامه لهم في 2012 وسجل خلال تلك الفترة 24 هدفاً، كما حصل على ست بطولات دوري.