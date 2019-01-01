خاص جول - بيليات يرد على حقيقة مفاوضات الاهلي معه.. وموقفهم في أمم إفريقيا

نجم زيمبابوي نادم على ضياع ثلاث نقاط من فريقه أمام أوغندا

عبده الليثي

أكد الزيمبابوي خاما بيليات، على أحقيتهم في الفوز أمام أوغندا في لقاء اليوم ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب زيمبابوي مع نظيره الأوغندي، بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وقال بيليات في تصريحات خاصة لـ"جول": "كالعادة أهدرنا فرص كثيرة كان بإمكاننا أن نحسن الثلاثة نقاط لنا للمنافسة على قمة المجموعة أو المركز الثاني، ولكن لم نركز حتى تخطف الهدف الثاني".

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وأضاف: "هناك كرة لدي شك أنها مرت على خط المرمى سأعود أشاهدها لكي أتأكد منها وأعرف الحكم على صواب أم لا".

وتابع بيليات عن مفاوضات الأهلي: " لا تعليق أركز حاليًا على بطولة كأس الأمم الإفريقية ومساعدة فريقي للصعود إلى الدور القادم والمنافسة على المراكز المتقدمة".

ويواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية ، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.