خاص جول .. بيرناردو سيلفا ينوى الاعتذار للاتحاد الإنجليزي بسبب تغريدته

عقوبة قاسية في انتظار بيرناردو سيلفا حال ثبوت إدانته

فيسبوك تويتر بلال محمد

علمت مصادر موقع جول، أن بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ينوى الاعتذار إلى الاتحاد الإنجليزي بسبب تغريدته حول زميله في الفريق ميندي.

ونشر سيلفا تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ضاحكاً فيها مع ميندي، ولكن البعض اعتبرها عنصرية من اللاعب البرتغالي.

ومن جانبه تقبل ميندي مزاح زميله في الفريق، ضاحكاً بالرموز التعبيرية، وطلب من اتحاد الكرة مساندة سيلفا.

وسيقوم الاتحاد الإنجليزي بالتحقيق مع اللاعب، وقد يتم معاقبته بسبب هذا التصرف، بالإضافة إلى حضوره جلسات تثقيفية.

ودافع مدرب الفريق بيب جوارديولا عن لاعبه، وأصر على عدم وجود أي نية منه للتسبب في أفعال عنصرية.

وقال جوارديولا: "إنهم يحكمون عليه من مزحة وأنا أحكم عليه من تعاملي معه ثلاث سنوات، لقد كانت مجرد مزحة وهذا كل شيء".

جدير بالذكر أن اللاعب البرتغالي الدولي، معرض للإيقاف ست مباريات في حال ثبت إدانته.