خاص جول | بيدرو مانويل: حققت أكثر مما توقعت مع التعاون

السكري قدم موسمًا استثنائيًا حصد به لقب كأس الملك

لم يكن يتوقع بيدرو مانويل؛ المدير الفني للتعاون السعودي، أن ينهي موسم متوجًا بجائزة أفضل مدرب، مؤكدًا تطلعه لتحقيق المزيد في الموسم المقبل.

مدرب السكري حصد جائزة أفضل مدربي الموسم، خلال حفل ضخم أقامته رابطة الدوري السعودي، بعد منافسة مع روي فيتوريا مدرب النصر، شاموسكا مدرب الهلال والفيصلي، وسوموديكا مدرب الشباب، وبيسنيك هاسي مدرب الرائد.

وقال بيدرو، خلال تصريحات خاصة لموقع "جول"، على هامش الحفل: "الجوائز الفردية ليست مهمة، المهم ما حققنا طوال الموسم، نحن ختمنا الموسم محتلين المركز الثالث في موسم تنافسي للغاية بجانب حصدنا لقب كأس الملك، وهذا لم يكن سهلًا على الإطلاق، لكن تحقق بفريقنا القوي والدعم الجيد من الإدارة وأيضًا مساندة الجمهور لنا".

جوائز الدوري السعودي - حمد الله يحصد جائزتين ومدرب التعاون الأفضل

وأضاف: "حصولي على جائزة الأفضل، ليس تتويجي لي وحدي، بل هو تتويج للفريق ككل، بعد تقديمنا موسم كبير، لذلك أنا سعيد لي وللإدارة والجهاز المعاون واللاعبين وكذلك الجمهور، الذي كان رائعًا طوال الموسم".

واختتم: "حققنا أفضل مما كنا نتوقع بالموسم، ونتمنى أن نقدم نفس المستوى في الموسم المقبل، حقًا قدمنا أداءً عظيمًا، لذلك نافس بعض اللاعبين من التعاون على جوائز الأفضل".

يذكر أن بيدرو مانويل قاد السكري للتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، للمرة الثانية في تاريخ النادي باحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي، بالإضافة إلى حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخ النادي.