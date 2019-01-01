خاص جول | بونجاني: الهزيمة مُحبطة لكننا فخورين بما قدمناه لجنوب إفريقيا

حاوره | محمود ضياء

تحسر لاعب وسط منتخب جنوب إفريقيا زينجو بونجاني على خروج منتخب بلاده من بطولة أمم إفريقيا، بعد الهزيمة أمام خصمه النيجيري العنيد في مباراة الدور ربع النهائي.

وبعد المفاجأة المدوية التي فجرها منتخب الأولاد في دور الـ16، بإقصاء البلد المنظم وحامل اللقب 7 مرات من قبل، بهدف نظيف، توقفوا أمام النسور، في مباراة ظلت نتيجتها معلقة على التعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يُنهي إيكونج الاشتباك بهدف الترشح للدور نصف النهائي في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

وبعد المباراة قال لاعب نادي إميان الفرنسي لـGoal "بالطبع نحن محبطون بهذه الخسارة، لكننا فجورين بما قدمناه، ولا أحد من المتابعين توقع أو انتظر ذلك".

⚡️ “إفريقيا مع جول | السنغال ونيجيريا أول الصاعدين إلى المربع الذهبي”https://t.co/FbW6bZu8DM — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

وواصل دفاعه عن حملة منتخبه "واجهنا فرق قوية مثل المغرب وساحل العاج، ونجحنا في تقديم مستوى جيد، ومن ثم أخرجنا مصر المستضيف، وكنا قريبين من الفوز اليوم، لذلك نشعر بالرضا عما قدمناه منذ البداية وحتى الآن".

وختم "جنوب إفريقيا خرجت مرفوعة الرأس من الدور ربع النهائي، وبعد غياب عن المشاركة، لذ ينبغي علينا التركيز على المستقبل لكي نتمكن من الوصول لأدوار أبعد في المستقبل".