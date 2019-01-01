خاص جول - بولاسي يتحدث عن منتخب مصر العظيم.. وأمل الصعود الضعيف

مصر حققت الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفي المحمدي وصلاح

عبده الليثي

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تحدث يانييك بولاسي، مهاجم إيفرتون الإنجليزي والكونغو الديمقراطية عن خسارة منتخب بلاده أمام نظيره المصري بهدفين دون رد.مصر حققت الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفي المحمدي وصلاح، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة مساء أمس.وقال بولاسي في تصريحات خاصة لـ"جول": "لا أعرف أين المشكلة الرئيسية التي واجهتنا في المباراتين، وتلقينا هزيمتين جعلتنا على بعد خطوة من وداع البطولة".وقضى بولاسي فترة إعارة مع إندرلخت البلجيكي خلال الـ6 أشهر الماضية ويعود لإيفرتون بداية الموسم المقبل.وأضاف المهاجم الكونغولي: "على الرغم من تلقينا هزيمتين، فسنلعب بقوة أمام زيمبابوي، علينا تحقيق الفوز والتمسك بالأمل الضعيف للغاية الذي من الممكن أن يكتب لنا الصعود كأفضل ثوالث".

وتابع بولاسي: "مصر تمتلك الكثير من اللاعبين المميزين، منتخب عظيم، لذلك حسمت خبرتهم النتيجة لصالحهم، ولكن واجهنا سوء حظ كبير بكرتين في عارضة حارسهم".



واختتم لاعب إيفرتون: "سنركز على إنهاء الهجمات أمام زيمبابوي، النتيجة أمام مصر محبطة ومن قبلها أمام أوغندا، دائما أرغب في أن أكون أنا الفائز ولكن لم يتحقق هذا أمام مصر".



وتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وضمن الصعود إلى الدور الثاني، حيث يكفيه التعادل أمام أوغندا للصعود في الصدارة.