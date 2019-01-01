خاص جول - بوعلام: لا نخشى مواجهة أي منتخب وسنهدي القطريين اللقب في النهاية
كتب - ماجد جزر
أعرب خورخي بوعلام؛ لاعب المنتخب القطري، عن ثقته في عبور منتخب بلاده مواجهة كوريا الجنوبية المقبلة، متمنيًا أن يكون هدية للجماهير المساندة للأعم.
وكان العنابي قد تغلب اليوم الثلاثاء، على العراق بهدف وحيد، سجله بسام الراوي في الدقيقة 62، على استاد آل نهيان، بدور الـ16 من كأس آسيا الإمارات 2019.
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بوعلام قال، خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "ديربي عربي، كان صعبًا للغاية، والشوط الثاني نجحنا في مهمتنا من أجل الشعب القطري، الذي يستحق أكثر من ذلك".
ومن المنتظر أن يلاقي المنتخب القطري نظيره الكوري الجنوبي في 25 من الشهر الجاري، على استاد مدينة زايد الرياضية، بربع النهائي.
قطر تضرب موعدًا مع كوريا الجنوبية يوم الجمعة القادمة خلال دور الـ8 من #كاس_اسيا_2019 #آسيا_مع_جولhttps://t.co/1cEBwxJBAY — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ يناير ٢٠١٩