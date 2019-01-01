خاص جول | بن سبعيني يشكر الجماهير ويَعد بإسعاد الشعب الجزائري

حديث خاص لـGoal

حاوره | عبده الليثي

أعرب الظهير الأيسر للمنتخب الجزائري رامي بن سبعيني عن سعادته الغامرة، بعد تخطي المنتخب النيجيري في معركة نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا، التي جرت على ملعب "القاهرة الدولي" في آخر ساعات السبت.

ولعب محارب الصحراء رياض محرز دور المُخلص في وصول منتخب بلاده للمباراة النهائية، بهدف عالمي سجله من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليضرب المنتخب الجزائري موعدًا مع السنغال في نهائي يوم الجمعة القادم.

وبعد المباراة قال بن سبعيني لـGoal "الحمد لله على الفوز، وقبل أي شيء علينا أن نشكر هذه الجماهير التي ساندتنا. لقد حالفنا التوفيق في مباراة اليوم، ومن الصعب وصف شعوري بعد هدف في الدقيقة الأخيرة".

وختم بالحديث عن معركة أسود التيرانجا، قائلاً "سنخوض معركة قوية أمام السنغال في النهائي، وسنسعى جاهدين لإسعاد الشعب الجزائرة بالبطولة الغالية والغائبة منذ فترة".

هدافو كأس الأمم الإفريقية🔝



4️⃣ إيجالو 🇳🇬

3️⃣ أوناس 🇩🇿

3️⃣ محرز🇩🇿

3️⃣ ماني 🇸🇳

3️⃣ سيدريك باكامبو 🇨🇩#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/iRpYXWdrhw — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2019

ولم يفز منتخب الخضر بالبطولة منذ عام 1990، عندما نظمتها الجزائر وتوجت بلقبها بالفوز على نيجيريا بهدف نظيف في المباراة النهائية.