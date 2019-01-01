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خاص جول | بنفيكا يتوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن سيليسين

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سيليسين لعب بالفعل مباراته الأخيرة مع برشلونة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

توصل نادي بنفيكا البرتغالي لاتفاق مع برشلونة بشأن التعاقد مع الحارس ياسبر سيليسين في سوق الانتقالات الصيفية.

سيليسين لعب مباراة إيبار بالجولة الأخيرة في الدوري الإسباني وقد تكون مباراته الأخيرة بعد تأكيد إيرنستو فالفيردي أنّ مارك أندريه تيرشتيجن هو الحارس الأساسي في نهائي كأس الملك.

وعلم Goal أن الحارس الهولندي مرحب بالانضمام إلى بطل الدوري البرتغالي كما أنّ بنفيكا في مفاوضات جارية مع برشلونة لإنهاء الصفقة.

البلوجرانا دفع 13 مليون يورو لأياكس في 2016 لضم ياسبر ويرغب في الحصول على مبلغ 25 مليون يورو من بيعه.

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ويستعد بنفيكا لدفع 15 مليون يورو فقط وهو ما يعطل إتمام الصفقة، إلا أنّ الأمور تسير نحو التوصل لحل وسط والتخلي عن الحارس.

جدير بالذكر أنّ سيليسين حقق لقب كأس الملك 3 مرات والدوري الإسباني مرتين بجانب التتويج بالسوبر مرتين.

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