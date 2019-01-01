خاص جول | بعد رحيله عن السعودية - بيتزي مرشح لتدريب ناديين إسبانيين

الأرجنتيني اختتم مسيرته مع الأخضر بوداع كأس آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فتح رحيل الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي عن القيادة الفنية لمنتخب السعودية الباب أمامه للعودة مرة أخرى للعمل بالدوري الإسباني.

الأرجنتيني أعلن بالأمس انتهاء مشواره مع الأخضر السعودي، عقب الهزيمة أمام اليابان في دور الـ16 بكأس آسيا الإمارات 2019، ليودع البطولة.

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ووفقًا لمصادر مؤكدة لـ"جول GOAL" فإن بيتزي على رادار عدد من الأندية الإسبانية، التي ترغب في التعاقد معه بعد تجربته السابقة الناجحة مع نادي فالنسيا.

وأكدت المصادر أن فريقين من المراكز الأخيرة بجدول الـ"لا ليجا" ترغب في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني، حيث ترجح كفته لعدة أسباب منها أنه حر الآن، بجانب خبرته الكبيرة في قيادة عدد من الفرق الناجحة.

"الله يصبرنا على منتخبنا" 🤦‍♂️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يناير ٢٠١٩

بيتزي قاد من قبل فالنسيا الإسباني في يناير 2014 قبل أن يرحل عنه في الصيف، وخلال هذه الفترة قاده في 31 مباراة، فاز في 12 منها، وتعادل في عشرة لقاءات، وخسر تسعة آخرين.

وخلال مسيرته التدريبية، حصل المدرب السابق للمنتخب السعودي، على ثلاثة ألقاب، كوبا أمريكا مع منتخب تشيلي، ولقب الدوري الأرجنتيني مع سان لورينزو، والدوري التشيلي مع يونيفرسيداد كاتوليكا.

يذكر أن الأرجنتيني قاد السعودية في كأس آسيا للفوز في مباراتين أمام كوريا الشمالية ولبنان، وهزيمتين أمام قطر واليابان.