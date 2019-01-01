خاص جول | برشلونة يوافق على بيع كوكوريا لخيتافي

بعد عودة اللاعب إلى النادي الكتالوني سوف يرحل إلى خيتافي

تحرير مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يقترب نادي خيتافي الإسباني من التعاقد مع مارك كوكوريا، لاعب برشلونة، خلال الساعات المقبلة.

برشلونة استعاد كوكوريا من إيبار بعد تفعيل بند إعادة الشراء مقابل 4 ملايين يورو.

وعلم Goal أنّ النادي الكتالوني اتفق على بيع صاحب الـ 20 عامًا إلى خيتافي مقابل مبلغ يتراوح بين 8 إلى 10 ملايين يورو.

وكان النادي الكتالوني قد تلقى عدة عروض من جانب بروسيا دورتموند وبروسيا مونشنجلادباخ وميلان، إلا أنّ اللاعب استقر على ارتداء قميص الفريق المدريدي.

ويرغب اللاعب في المشاركة ببطولة أوروبية ويستغل تواجد خيتافي في الدوري الأوروبي.

برشلونة سوف يستثمر المبلغ الذي يدفعه خيتافي لأجل كوكوريا لأجل التعاقد مع جونيور فيربو من ريال بيتس على أن يكون خوان ميراندا ضمن الصفقة.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة وضعت ضم لاعب بديل لجوردي ألبا على قمة أولويات التعاقد في الصيف الجاري.