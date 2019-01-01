خاص جول – برشلونة يفصح عن اهتمام بايرين ميونخ بكوتينيو

إدارة برشلونة تؤكد رغبة الفريق الألماني في التعاقد مع فيليب كوتينيو

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد نادي برشلونة، وجود مفاوضات مع إدارة بايرن ميونخ، حول رحيل البرازيلي فيليب، كوتينيو لاعب الفريق الكتالوني.

وتشير الأنباء الصحفية، إلى نية برشلونة في التخلي عن لاعبه البرازيلي، خاصة بعدما تقلصت فرص مشاركته عند التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان في فترة الانتقالات الحالية.

المتحدث الرسمي لنادي برشلونة، أكد في تصريحات خاصة لجول وجود اهتمام من بايرين ميونخ حول انتقال اللاعب صاحب الـ 27 عاماً.

وقال المتحدث الرسمي في تصريحاته لجول: "بالفعل يوجد اهتمام من بايرين، ولكن لا يوجد أي اتفاق حتى الآن، هذا كل ما يمكننا قوله حتى هذه اللحظة".

وفي سياق متصل، تسعى إدارة الفريق الكتالوني، إلى استعادة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وتعمل على إنهاء صفقة كوتينيو لتسديد مبلغ مواطنه نيمار لدى النادي الباريسي.

جدير بالذكر أن كوتينيو لعب الموسم الماضي، مع برشلونة 34 مباراة في الدوري سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفين، وسجل ثلاثة أهداف في كأس إسبانيا.