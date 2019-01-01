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خاص جول | برشلونة يستهدف ضم ماتا من مانشستر يونايتد

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Getty Images
برشلونة لم يتوقف في البحث!
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يواصل برشلونة الإسباني، عملية تدعيم مراكزه من أجل حماية اللاعبين الأساسيين، بعدما ضم الغاني كيفين برنس بواتينج.

وأنضم النجم الغاني البالغ 30 عامًا، لصفوف الفريق الكتالوني، قادمًا من صفوف ساسولو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وبدأ برشلونة في استهداف صانع الألعاب الإسباني، خوان مانويل ماتا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحسب مصادر جول، فأن النادي الكتالوني، بدأ في الاستفسار عن إمكانية ضم الإسباني بدءًا من الموسم المقبل.

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ولم يجدد ماتا تعاقده مع مانشستر يونايتد، وسيكون متاحًا للرحيل بدون مقابل الصيف المقبل، ويتقاضي 8 مليون يورو.

ويؤمن برشلونة أن لاعب فالنسيا وتشيلسي الأسبق، أنه قد يكون صفقة مفيدة في ما تبقى من الموسم.

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ويعد برشلونة هو النادي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات الإسباني، وكذلك يظهر يوفنتوس وباريس سان جيرمان من بعيد.

وخاض ماتا الموسم الجاري 26 مباراة، سجل 4 وصنع 2 بقميص الشياطين الحمر، في جميع المسابقات.

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