خاص جول – بايرين ميونخ أو باريس سان جيرمان وجهة كوتينيو القادمة

النادي الكتالوني يسعى للتخلص مع لاعبه البرازيلي

فيسبوك تويتر بلال محمد

علمت مصادر موقع جول إلى أن نادي برشلونة، يسعى للتخلص مع لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبعد إغلاق سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، أصبح أمام برشلونة وجهتين، الأولى باريس سان جيرمان والتي ستكون مثالية للفريق الكتالوني.

ولكن اللاعب لا يود الانتقال إلى الفريق العاصمي في فرنسا، بينما تريد إدارة برشلونة إتمام الصفقة التي قد تساعدها في إعادة لاعب الفريق السابق نيمار.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن إدارة باريس سان جيرمان قد طلبت 50 مليون يورو بالإضافة إلى كوتينيو، وسيمدو للتخلي عن نيمار.

وأشارت مصادر مطلعة إلى موقع جول، أنه في حال فشل المفاوضات مع باريس سان جيرمان، قد ينتقل كوتينيو إلى بايرن ميونخ الألماني، لتعويض آرين روبين، وفرانك ريبيري.

جدير بالذكر ان في حال انتقال صاحب الـ 27 عاماً، إلى بايرين سيكون حلاً يرضي جميع الأطراف، كما أشار مصدر قريب من برشلونة.