خاص جول - النزهان: الهلال توج بالبطولة الآسيوية بعد التغلب على كبار القارة

الهلال يستعد للدفاع عن لقبه الآسيوي

أكد محمد النزهان نجم الهلال السعودي السابق أن الفريق توج بدوري أبطال آسيا عن استحقاق في النسخة الماضية بعد التغلب على كبار البطولة.

الهلال توج بالبطولة الآسيوية بعد الغياب عن الزعيم منذ عام 1999، ما يقرب من 20 عامًا ليعود مرة أخرى بين كبار القارة.

وتحدث محمد النزهان نجم الهلال الأسبق لـ"جول" عن سبب تتويج الزعيم في النسخة الماضية بعد غياب طويل عن منصات التتويج.

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وقال النزهان في تصريحات خاصة لـ"جول": "الهلال حقق البطولة بفضل تأهله من أقوى المجموعات بالبطولة وهذا دائمًا ما يحدث، من يتأهل من أقوى المجموعات يتوج بالبطولة".

وتابع نجم الهلال الأسبق: "المدير الفني للهلال تعامل بشكل ذكي للغاية في التعامل مع المباريات في مرحلة خروج المغلوب".

وأردف النزهان: "مباراة السد كانت الأهم، وعندما حقق الهلال الفوز على الفريق القطري، توقعت التتويج بالبطولة في النهاية، لما يملكونه اللاعبين من الخبرة في التعامل مع هذه المواقف".