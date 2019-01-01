خاص جول | الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي يونج

كم يبلغ الشرط الجزائي في عقد دي يونج المنضم حديثًا لبرشلونة؟

تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع فرانكي دي يونج، لاعب أياكس، مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون متغيرات إضافية ووضع له شرط جزائي ضخم.

برشلونة بدأ في اتباع سياسة رفع قيمة الشرط الجزائي للاعبين بعد رحيل نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان وكسر عقده مقابل 222 مليون يورو.

وعلم Goal أنّ الشرط الجزائي في عقد دي يونج وصل إلى 400 مليون يورو ليصبح في التصنيف الثالث لأعلى الشروط الجزائية مع برشلونة.

نفس سيناريو مباراة ليفانتي 🤦‍♂️

برشلونة يخسر في الذهاب على أمل التعويض -بمساعدة ميسي طبعًا- في الإياب 🙄



لكن أشبيلية ليس ليفانتي يا فالفيردي 👀 pic.twitter.com/91UhJbjq4C — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

ليونيل ميسي يمتلك أعلى شرط جزائي في البلوجرانا بواقع 700 مليون يورو بينما يأتي جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وصامويل أوميتي ثانيًا بواقع 500 مليون يورو.

وسوف ينضم دي يونج إلى برشلونة في الصيف المقابل بعقد يمتد لخمس مواسم.