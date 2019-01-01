خاص جول – الشعلالي يثير الشكوك حول انضمامه للأهلي المصري

هل ينتقل الشعلالي إلى الأهلي المصري؟

كتب: بلال محمد - متابعة: عبده الليثي

أثار غيلان الشعلالي، لاعب المنتخب التونسي ونادي الترجي، الشكوك حول مستقبله مع فريق باب سويقة، والانضمام إلى الأهلي المصري.

وشارك الشعلالي في تأهل منتخب بلاده، إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على غانا، بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بهدف لكل منتخب.

وقال الشعلالي في تصريحات خاصة بموقع جول عقب اللقاء: "الحمد لله على الفوز قادرون على المواصلة للدور المقبل، واجهنا صعوبات كبيرة في دور المجموعات ولكن عدنا مرة أخرى لمستوانا المعهود وسنظل لهذا من أجل البطولة واللقب".

وتابع: "مواجهة مدغشقر صعبة ويجب أن نكون في كامل تركيزنا للفوز والتأهل لنصف النهائي والمنافسة على اللقب خلال الأدوار المقبلة".

⚡️ “إفريقيا مع جول | نسور قرطاج إلى ربع النهائي بعد الفوز على غانا”https://t.co/mesJ6Gmzli — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

وعند سؤاله عن مفاوضاته مع الأهلي المصري، أثار الشك عندما رفض التعليق واكتفى فقط بالابتسام، لمراسل الموقع.

الجدير بالذكر أن المنتخب التونسي، يواجه نظيره الملغاشي مساء الخميس القادم، في ربع نهائي البطولة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.